"No he hecho nada": Edwin Congo se pronunció tras lío por tráfico de drogas

El exfutbolista colombiano, Edwin Congo, se pronunció tras ser involucrado en la mañana de este martes en una investigación por tráfico de cocaína en España. Tras esto, la Policía española capturó al ex jugador junto a otras 10 personas, y posteriormente le realizó una serie de preguntas en una comisaría.

Según relató Congo en declaraciones para El Chiringuito TV, "la Policía me ha hecho una serie de preguntas y me han enseñado fotografías de gente que me habían presentado", precisó añadiendo que está en la "disposición de esclarecer" los hechos y apoyar con toda la información a la justicia.

En torno al proceso, que según Congo puede tardar "varios años", la Policia le sugirió que se "apartara de personas que no me hacen bien". Además, enfatizó que se encuentra en libertad, sin cargos, y que las propias autoridades fueron las que le dieron el aval para que se fuera a su casa.

¿Uno de los peores días de su vida? Ante esta pregunta, el colombiano dijo estar "tranquilo" y se defendió de las acusaciones: "Yo no trafico con cocaína, no tengo cocaína en mi casa. Yo, a duras penas, estoy gracias a Dios muy bien de salud y confinado en mi casa".

Respecto a las críticas que se generaron a partir del suceso, Congo puntualizó que no se puede juzgar a las personas sin que se digan las cosas tal cual son. "Hay que demostra la calidad de persona que soy. (...) No se puede tampoco de la noche a la mañana pisotearme. Pero demostrar las cosas y esclarecer los hechos como se tiene que hacer", expresó añadiendo que "no necesito decirle a nadie que me crea. Simplemente no tengo nada que ver en esto", concluyó.