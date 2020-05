"Cabal y Farah son de los tenistas más educados del circuito": Toni Nadal

Reconocido entrenador, y para muchos, la cabeza detrás de uno de los tenistas más grandes de la historia. Ese es Toni Nadal, tío de Rafael, quien pasó por los micrófonos del Carrusel Caracol, dejando consigo un repaso en la actualidad del tenis: Cabal y Farah, el panorama del ‘Big Three’ y su concepción del deporte fueron algunos de los temas que trató.

En primer lugar, no escondió su admiración por los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah, doblistas número uno del mundo, con quienes argumentó que llevaba un muy buen trato: "Destacaba de Cabal y Farah que eran de los más educados del circuito. Entrenábamos muchas veces con ellos, teníamos muy buena relación", precisó el español.

Nadal considera que el denominado ‘Big Three’ será, probablemente, el que se verá más afectado por el parón de competencias y por las cualidades de los tenistas menores: "Los más perjudicados son Djokovic, Rafael Nadal y Federer. Saben que el tiempo corre en su contra (...) Los jóvenes van tomando más iniciativa", puntualizó.

Finalmente, para el ‘tío Toni’, como era conocido cuando entrenaba a ‘Rafa’ Nadal, el componente que siempre debe estar en cualquiera de sus sesiones de práctica y en el deporte es la exigencia. "A mí me gusta la exigencia, no concibo el deporte si no es en base a la exigencia. Conmigo, jugar un entrenamiento era lo mismo que jugar una final", concluyó.