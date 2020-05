Senador desvirtúa justificación de Policía a compra de municiones al Esmad

Luego de que el senador del Polo, Wilson Arias, denunciara que el Gobierno tenía previsto gastar $9.500 millones para equipar al Esmad, y que, en consecuencia, la Policía Nacional asegurará que desde el 2019 se planteó la necesidad de adquirir dichas municiones, el congresista exigió al Gobierno nacional que detenga la contratación.

"El Gobierno no solamente puede, sino que debe frenar este proceso de compra. Lo puede hacer aún sin incurrir en demandas; no tiene ningún peligro de que proveedor alguno le ponga una demanda, ni que deba indemnizar en estos momentos a nadie. La petición no es solo legal, sino legítima y urgente", aseguró el senador.

El ESMAD tiene existencias de sobra para reprimir brutalmente la movilización social y aún para herir mortalmente, según la munición que reporta en su Almacén General.



Innecesario derroche para desarrollar la necropolítica del régimen.



¡Suspéndanla en días de Emergencia Social!

Por lo cual, enseguida manifestó que "quiero desmentir lo que se ha dicho y anotar que el Gobierno no le dice a la opinión pública que, según el decreto 1082 del 2015, donde se contienen las normas del sector de planeación pública, no es obligatorio adquirir los bienes, obras servicios y contenidos en el plan anual de compra. Las entidades pueden dejar de consumar el proceso de adquisición".

En ese orden, agregó que "hay jurisprudencia del Consejo de Estado que versa sobre este tipo de adquisiciones. Una sentencia producida por el consejero ponente Enrique Gil Botero, del 26 de marzo de 2014, expediente 25750, donde se admite siempre que se trate de actos administrativos de carácter general, el proceso contractual es revocable".

“Decreto 1082 de 2015

Artículo 2.2.1.1.1.4.2.



No obligatoriedad de adquirir los bienes, obras y servicios contenidos en el Plan Anual de Adquisiciones.



El PAA no obliga a Entidades Estatales a efectuar los procesos de adquisición..." — Wilson Arias Castillo (@wilsonariasc) May 7, 2020

Finalmente, recordó que "la Procuraduría ha dicho que la utilización de esos equipos y de esa munición representan un serio peligro para la comunidad; y lo dice basándose en documentación de distintas publicaciones en el mundo. Si ya tienen 12.000 cartuchos de esos, que si se atendiera a la Procuraduría tendrían que botarlos, ¿por qué se compran 30.000 más?".

Cabe destacar que, de acuerdo con la denuncia del parlamentario, el proceso de contratación se abrió el 20 de abril y el Gobierno espera cerrarlo el próximo 29 de mayo.