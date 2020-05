Denuncian que el Gobierno gastará $9.500 millones para equipar al ESMAD

Luego de que el Gobierno confirmara la adquisición por más de $20.000 millones en camionetas de seguridad presidencial, vehículos para comandantes del Ejército y tanquetas para el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el senador del Polo, Wilson Arias, denunció que se destinarán $9.500 millones más para equipar con municiones al Esmad.

"De nuevo, en plena pandemia, el Gobierno se gastará 9.500 millones de pesos comprando para el Esmad, 81.000 gases lacrimógenos y 13.000 balas (bean bag) como las que asesinaron al joven Dilan Cruz. Y, además, también compran 23.775 esferas marcadoras, 11.000 granadas de aturdimiento y 5.000 granadas de multi-impacto", explicó el congresista.

Por tal motivo, aseguró que "qué miserable es la decisión de Iván Duque. No fue capaz de adelantar un verdadero plan social y se prepara para una arremetida violenta contra el pueblo. Decidió liberar el confinamiento porque 'no hay país que aguante', pero la verdad es que está derrochando la plata en represión, confort y publicidad. Plata hay, voluntad para ayudar a a la gente no".

El equivalente en dólares de la compra, es $2,3 millones de dólares.



De acuerdo con el parlamentario, la contratación la iniciaron el 20 de abril y esperan cerrarla el próximo 29 de mayo, por lo cual, Arias le solicitó "a los compañeros de mi bancada y a los congresistas en general, que nos unamos para detener este miserable derroche".