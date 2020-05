Stephenie Meyer publicará nuevo libro de la saga de "Crepúsculo"

Por medio de su página web la escritora estadounidense Stephenie Meyer, anunció que el próximo 4 de agosto publicará el sexto libro de la saga “Crepúsculo”, que narra la historia de amor entre un vampiro y una chica humana.

Según reveló, la historia estará contada por el vampiro Edward Cullen, a quien dio vida el actor ‘Robert Pattinson’; Meyer, retomó la publicación de este libro, pues varios años atrás su proyecto se filtró en internet.

"Estoy muy emocionada de, finalmente, poder anunciar la publicación de Midnight Sun para el 4 de agosto", aseguró la escritora en medio de una entrevista con un medios de comunicación estadounidense.

"Vivimos en un período alocado y no estábamos seguros de que fuese el momento adecuado para lanzar la novela, pero muchos fans han sido comprensivos y pacientes por mucho tiempo y no me parecía justo alargarles la espera", añadió.

Miles de seguidores a nivel mundial han mostrado su enorme emoción por medio de las redes sociales, sin embargo, el libro será entregado originalmente en inglés y contará la historia del amor entre Edward y Bella desde el punto de vista de él.

"Esta historia inolvidable será contada a través de los ojos de Edward y adquirirá un tono más oscuro. Conocer a la cautivadora Bella es el momento más enigmático y desconcertante que ha vivido como vampiro", explicó la editorial Little Brown, encargada de la producción de la novela.