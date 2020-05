La propuesta de FIFA para el calendario de las eliminatorias sudamericanas

La expansión y peligrosidad que representa el coronavirus obligó a cancelar las dos primeras fechas de las eliminatorias para el Mundial de Catar 2022. Por esto la CONMEBOL acordó que se iniciaría con la fecha 3 y 4 donde Colombia recibiría a Uruguay y visitaría a Ecuador.

Sin embargo, la FIFA contempla en carpeta algunas modificaciones en caso de que el virus siga amenazando el desarrollo de la competición. Estas soluciones claramente apretarían el calendario de las Selecciones con el fin de conocer los clasificados a finales del 2021.

Una de las opciones es la creación de nuevas Fechas FIFA en meses donde habitualmente no se realizan como el de enero o diciembre. La segunda, que no cayó bien en la CONMEBOL, es la de jugar tres partidos en cada Fecha ya estipulada. Esta no agrado por las complejidad de los desplazamientos entre los países, que requieren varias escalas.