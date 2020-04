Avianca pidió salvavidas al Gobierno Colombiano

El presidente de AVIANCA, Anko Van der Werff, dijo que la Compañía necesita preservar la liquidez y por eso están en negociaciones con difretenes aliados.

" No podemos cuantificar aún las pérdidas y gastos porque el problema es de muchos cientos o incluso cientos miles de millones de dólares. No son números pequeños y no podemos hacerle frente sin el apoyo directo del Estado", afirmó Anko Van der Werff.

Ante esta situación el presidente de Avianca, afirmó "necesitamos el apoyo del Gobierno de Colombia, país donde se concentra la gran mayoría de nuestras operaciones y de nuestros empleados".

Explico que ante los efectos del COVID-19, el estado actual de AVIANCA es desde el 23 de marzo de 2020, "no volamos en ningún mercado, tenemos más de 140 aviones en tierra, tenemos cero ingresos y la única entrada es por carga que representa menos del 10 por ciento".

Señaló, que la situación del sector de las aerolíneas es crítica, por lo que las Compañías necesitan un salvavidas.

La Asociación Internacional del Transporte Aéreo, IATA, manifiesta que la pérdida global estimada en el sector es de 314 mil millones de dólares. Y de acuerdo con el presidente de Avianca, en Colombia la pérdida de ingresos puede ser alrededor de 5 mil millones de dólares y 300 mil empleos están en riesgo.

Finalmente el presidente de la Compañía, Anko Van der Werff Anotó, "no podemos prever ni cuantificar el alcance del impacto del COVID-19 en nuestro desempeño operativo y financiero, el que dependerá de cualquier acontecimiento relacionado con la propagación del brote, la duración, el alcance de las medidas de cuarentena, las restricciones de viaje y el impacto sobre la demanda general de viajes aéreos, los cuales, son altamente inciertos y no se pueden predecir".