"Ella aseguró que se golpearía a sí misma": la contradenuncia de Villa

El futbolista colombiano, Sebastián Villa, se defendió tras la denuncia de su esposa, Daniela Cortes, quien aseguró que el futbolista la habría maltratado física y psicológicamente a raiz de unas publicaciones que esta realizó en su cuenta de Instagram.

Precisamente, según se conoció en el programa argentino América TV, el jugador de Boca Juniors envió una contradenuncia al fiscal del caso en la cual expresó su versión de los hechos. En primer lugar, Villa aseguró que la relación comenzó a "desgastarse" hasta el punto en el que se tornó "insostenible", y a raiz de ello, su cónyuge lo habría agredido a él.

"Daniela Cortés no paraba de agredirme verbalmente exigiéndome sumas dinerarias que le entregue tanto aquí [Argentina] como en Colombia, caso contrario, arruinaría mi carrera como futbolista. Creía que era un juego perverso: me pedía 50 mil dólares aquí en Buenos Aires y 100 mil en Colombia juntamente con un pasaje en avión a Colombia en un vuelo privado de repatriación. Caso contrario se golpearía y me denunciaría por lesiones y violencia de género", afirmó Villa en su carta de denuncia.

Y añadió: "Para evitar que la situación llegue a mayores decidí el día 23 de abril dejar de dialogar con Cortés y evitarla en la casa donde se encontraba en cumplimiento de la cuarentena. Hasta que el 27 de abril me comenzó a agredir verbalmente y físicamente con patadas, por lo que hablé con un compatriota llamado ‘Juanfer’ Quintero, quien me sugirió que para evitarme mayores problemas me dirija a su casa (...) lo cual hice".

Y finalizó precisando que "a las 18:45 [del 27 de abril] me retiro del lugar quedando la nombrada Cortés viviendo en mi casa. Cabe aclarar que al retirarme de mi casa Daniela Cortés no tenía ningún golpe, lastimadura ni en su rostro ni en su cuerpo".