Danna García denuncia discriminación de sus vecinos tras contraer COVID-19

La actriz colombiana Danna García, atraviesa una dura etapa en su vida, debido a que en dos ocasiones ha dado positivo en la prueba por coronavirus. Además, en una de ellas fue ingresada de urgencia a un hospital por presentar complicaciones respiratorias.

Desde entonces García ha permanecido en aislamiento cumpliendo las normas de prevención, para su pronta recuperación.





Sin embargo, uno de los retos que está enfrentado, a raíz del contagio por COVID-19, es el acoso por parte de sus vecinos y que ha denunciado a través de su cuenta de Twitter.

“En estos momentos de crisis es cuando se conocen las personas. En carne propia vivo el ser acosada por mis vecinos por el virus”, escribió la actriz.

Pero los tuits no quedaron ahí, en otra ocasión la protagonista de ‘Pasión de Gavilanes’ expresó que las personas que viven en el mismo edificio decidieron levantar restricciones, por ejemplo, no usar el ascensor.

“Hoy me hice otra prueba de Covid, la entregan la otra semana. Pero como no me dejan usar el ascensor los vecinos, bajé y subí asfixiada de tanta escalera por mi problema de pulmones... ufff, sin palabras”, relato García.

Muchas personas han sido discriminadas por esta situación, entre ellas el personal de salud, que ha recibido varias amenazas por estar en contacto directo con personas contagiadas.