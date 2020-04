"No estoy de acuerdo con las sesiones mixtas": presidente de Congreso.

Las sesiones virtuales no paran de generar discusión al interior del Congreso de la República. Mientras hay congresistas que insisten en sesionar de forma presencial o semi-presencial, hay otros parlamentarios que no ven de buena manera esa posibilidad y se la juegan por la virtualidad.

En las últimas horas el presidente del Congreso, Lidio García, aseguró que ante la actual coyuntura, su apuesta seguirá siendo la de sesionar de manera virtual y dejó clara su postura frente a la posibilidad de realizar sesiones semi-presenciales.





"No estoy de acuerdo con las sesiones mixtas. Eso me parece más difícil todavía. Es un tema que yo no le voy a "jalar". Entonces que quede claro (...) o son sesiones virtuales o son presenciales. No hay otro sistema bajo el cual yo pueda acceder en este momento", indicó García.

El senador liberal además anunció que la próxima semana empezaría a discutir y votar proyectos en las sesiones virtuales, las cuales se están haciendo a través de la plataforma Zoom y que fueron implementadas ante la pandemia del coronavirus.

Congresistas como Roy Barreras y Rodrigo Lara han insistido en la necesidad de hacer sesiones mixtas.