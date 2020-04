Limitaciones de eventos sociales, drásticas pero necesarias: Duque

Durante su habitual intervención, el presidente Iván Duque se refirió a las restricciones que se han establecido en las actividades sociales, como medida de prevención para el contagio de Covid-19. Habló, además, del balance que dejó la reunión con Tedros Adhanom, director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), sobre las restricciones en el país.

"Vamos por buen camino, pero no podemos cantar victoria. El coronavirus va a estar presente por un periodo más largo del que quisiéramos. De parte de la OMS hubo un reconocimiento a muchas de las medidas que se adelantaron oportunamente y están teniendo implicaciones positivas. Hablamos de las limitaciones para eventos, que son drásticas desde el punto de vista de la habitualidad social, pero necesarias para salvar vidas", explicó el mandatario.

Por lo que insistió en que "no tendremos bares, discotecas ni otros sectores sociales abiertos", lo cual va en concordancia con su anuncio previo, donde aseguró que "iniciaremos un proceso responsable para retomar las actividades laborales, más no la vida social. No vamos a volver a los estadios ni a las aglomeraciones después del 27 de abril. Mantendremos las restricciones porque el virus estará presente en un periodo que puede llegar a ser de un año o más, en los escenarios más moderados, y hasta 18 meses en los más crudos".

Finalmente, el jefe de Estado aseguró que "la OMS quiere hacer acompañamiento a las medidas que adelantamos en todos los protocolos sectoriales, y en poder ir recuperando vida productiva, de la misma mano con la que salvamos vidas y contenemos la propagación del virus".

