"Es para mi mami": el día que el hijo de Cabal le negó un agua a Federer

Durante el periodo de confinamiento por coronavirus, el doblista colombiano, Juan Seabstián Cabal, aprovechó el tiempo para participar en un Instagram Live en la cuenta de la Copa Davis, donde contó una anécdota bastante particular junto a su hijo, Jacobo, en la más reciente edición del Abierto de Australia.

"Entré con mi hijo al locker, mi esposa no sé por qué no podía estar con él, y me lo dejaron entrar. Fui a coger aguas y mi hijo me ayuda a coger aguas y Roger [Federer] estaba esperando su partido y le intenta coger una, le dice como ‘¿me das una?’, y Jacabo le dice ‘no, no te la doy’, y yo le digo ‘no pero dale una que el juega ahorita’, y mi hijo me dice ‘no, es que son para mi mamá’", contó Cabal con gracia.

Posteriormente, siguiendo con el relato, " y él [Federer] ahí se ríe y ya lo deja ir. Pero yo nomás cuando salimos del locker le dije ‘si tú supieras a quién le estás negando un agua, mejor dicho, ni te imaginas’", concluyó.

Recordemos que la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) tiene suspendidos todos los torneos de esta disciplina, por lo menos, hasta el 8 de junio a causa del coronavirus.

EN TODO MOMENTO, CARACOL RADIO, MÁS COMPAÑÍA