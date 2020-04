Colombianos en Ecuador piden ayuda urgente y plan de evacuación

Cientos de colombianos se encuentran varados en Ecuador sin ninguna ayuda por parte del gobierno de ese país o el de Colombia, según le dijo Ángela Rojas, miembro de Asocolombia, a los micrófonos de Caracol Radio.

Pese a numerosos intentos de contactar con la Cancillería y la embajada en Ecuador solo han encontrado obstáculos. “Tuve la oportunidad de hablar con el señor embajador, pero esa fue la respuesta. Me dijo no te garantizo que se pueda hacer algo. (…) pero que sea gente en condiciones extremas. Como quien dice ya agonizando de hambre”, denuncia Rojas.

Asocolombia, a través de las redes sociales en Ecuador y aquí en Bogotá, busca que el Gobierno Duque establezca un cordón humanitario para llevar ayudas, pues muchos de los ciudadanos en Ecuador están en condiciones precarias, pues la cuarentena les ha impedido trabajar y antes de la epidemia dependían del trabajo informal y del día a día.

Además, Rojas cuenta que el acceso a la salud es paupérrimo y muchos ciudadanos en Ecuador no pueden conseguir las medicinas que necesitan, ni tampoco pueden acceder a los servicios de emergencia: “tuve un caso de una chica. Yo soy fisioterapeuta y ayer me tuvieron que llamar porque no encontraban un medico. Me tocó atender por video-llamada a una chica que se golpeó la cabeza y duró tres horas inconsciente. El 911 nunca tomó la llamada, colgó y nunca presto los servicios”.

En Ecuador se han reportado más de 8000 casos del Covid-19. Sin embargo, Asocolombia dice que los registros son precarios y no reprenstan la realidad por lo que no saben cuantos de esos casos serían de ciudadanos colombianos. Según explica Rojas el acceso a las pruebas es prácticamente nulo: “Sabemos que los hospitales están colapsados, pero por ejemplo yo he estado con tos muchos días. Fui al centro de salud, no me hicieron la prueba me mandaron para la casa (…) ya prácticamente si te estás muriendo, me imagino que te hacen la prueba.

Ahora, cientos de colombianos están a la espera de que les brinden ayudas o se establezca un plan de evacuación y a través de videos e imágenes en redes sociales piden ayuda para volver a casa mientras se quedan sin comida, sin recursos y algunos, según denuncia Rojas, han sido desalojados de sus viviendas pese a las restricciones del gobierno ecuatoriano durante la cuarentena.

