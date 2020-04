"Todavía no he llegado a un acuerdo para renovar con Santa Fe": Sambueza

Fabian Sambueza, uno de los jugadores más destacados de Santa Fe en el presente año, aseguró en diálogo con El VBAR Caracol que aún no hay un principio de acuerdo para su continuidad con el cuadro bogotano, aunque aclaró que estará en el equipo hasta que se termine el presente campeonato, si es que llega a suceder.

El argentino, quien termina su contrato con el conjunto 'Cardenal' a mitad de año, comentó: "Por ahora hablé con el presidente para tratar de terminar este torneo, después nos sentaremos a hablar. Todavía no se ha hablado nada como para llegar a un principio de acuerdo".

El 'Chino' también se refirió al reajuste económico hecho con las directivas del club: "No todos manejamos el mismo dinero, fue difícil el arreglo con el club, es difícil ponerse de acuerdo todo el plantel. Nosotros ayudamos al club, pero espero que el día de mañana el club nos pueda ayudar a nosotros".

Sambueza también se refirió a su paso por el Junior de Barranquilla, donde se consagró campeón, pero no contó con muchos minutos, "Yo en Junior trataba de hacer mi trabajo y por ahí al profe no le convencía lo que estaba haciendo. Me hubiese gustado tener más continuidad".

Al respecto destacó que Julio Comesaña sumó grandes resultados con el manejo que el dio al grupo durante su estadía en el cuadro barranquillero.