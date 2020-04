La crítica del ‘Tino’ Asprilla a Duván y Muriel que desató la polémica

Faustino ‘El Tino’ Asprilla se ha caracterizado por ser muy directo y sincero con sus pensamientos, por lo que es habitual verlo y escucharlo pronunciándose sobre diversos temas deportivos y coyunturales. En esta ocasión, el exjugador se refirió al presente de los colombianos Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en la Serie A de Italia.

Para el ‘Tino’, quien recordemos estuvo varias temporadas en el Parma entre 1992 y 1999, aseguró para el medio italiano La Gazzetta dello Sport que el hecho de que Muriel no sea titular en el Atalanta es merca culpa suya por sus problemas de mentalidad.

"Habrá una razón: si nunca eres titular, no creo que sea culpa de los entrenadores. Las responsabilidades son suyas [Muriel], considerando también sus cualidades. Cuando estaba en el Deportivo Cali estábamos convencidos de que se convertiría en un fenómeno (...) No es top por su culpa. La fortaleza mental, nunca se ha convencido de que podría y debería haberse convertido en una estrella. Espero que pueda detenerse en Zingonia por un tiempo: el tiempo pasa rápido, especialmente en el fútbol", precisó Asprila.

Respecto a Duván Zapata, que por el contrario es habitual titular en el Atalanta, el ‘Tino’ considera que ya es momento que se vaya a un equipo más grande si desea ganar varios títulos aprovechando el buen momento futbolístico que está viviendo.

Bueno, ¿por qué no? [comparación de Duván con él]. Hasta hace unos años, habría luchado por creerlo, entonces definitivamente explotó. Y sinceramente, me sorprendió. Tiene 29 años, está en el mejor período de su carrera. Con el debido respeto, no creo que Atalanta pueda ir más allá del tercer cuarto puesto: si quería ganar algo, al menos debería considerar cambiar de equipo", concluyó el ex atacante de la Selección Colombia.

