169 colombianos más llegaron al país provenientes de Perú

Tres días después de que un grupo de 112 colombianos provenientes de Lima, capital de Perú, llegara a Bogotá, un nuevo conjunto de connacionales, esta vez de 169, retornó al país luego de quedar atrapadas en territorio Inca, a causa del coronavirus, por más de 20 días.

En esta ocasión, de acuerdo con el representante a la Cámara por los colombianos en el Exterior, Juan David Vélez, la mayoría de connacionales que llegaron (166), se encontraban en Cuzco, territorio peruano que aquejaba la mayor cantidad de compatriotas atrapados; los tres restantes se encontraban en Lima, donde se hizo una parada técnica, y debido a los problemas de salud que presentaban, se aprovechó para priorizar su retorno.

A propósito María García, líder del comité de colombianos en el exterior y una de las viajeras, aseguró que "no es lo mismo pasar una cuarentena en su hogar y su país, a estar en otra nación sin tener facilidades para comer. La mayoría de nosotros veníamos por unos días de turismo; pero no. No justifica estar tanto tiempo alejado, y más en una pandemia como esta. Regresar significa mucha tranquilidad, bienestar y salud".

A la llegada, informaron desde Cancillería, "los connacionales serán valorados por las autoridades de salud para validar que no tengan síntomas asociados con el virus, para luego trasladarse a los lugares en donde pasarán el aislamiento en la capital del país, el cual será verificado rigurosamente por las autoridades competentes".

Por lo que aseguraron, "los pasajeros deben cumplir con los controles y medidas de prevención establecidas en el Decreto Legislativo 439 de 2020 para este tipo de vuelos excepcionales autorizados por razones humanitarias". Sin embargo, aclaró María que si bien se trató de un vuelo 'humanitario', cada tiquete tuvo un costo de $410USD (aprox $1,585,675).

Por su parte el congresista Vélez destacó que "esperamos que estos colombianos cumplan todas las disposiciones de protección, y por supuesto, seguir avanzando progresivamente con más vuelos humanitarios para el retorno connacionales que están varados en el exterior".