¿Cuál es la edad límite hasta la que puede dirigir un árbitro?

Por: José Borda

La FIFA acordó que los árbitros internacionales que cumplan las exigencias físicas y mentales podrán seguir pitando hasta los 50 años, si así lo desean, de esta forma se amplió un poco más el margen para que los árbitros puedan actuar en primera división; claro que en la Liga Colombiana que un árbitro llegue a esa edad es prácticamente imposible.

En nuestra Liga, si un árbitro a los 33 años no está inscrito en la máxima categoría, ya lo “dejó el tren”, le dio muchas “vueltas al sol” y no pasó nada con él, pues a FIFA debe llegar máximo con 35, esto reduce la edad para los que van llegando con 28 años a las categorías de ascenso; dichas edades tienen su explicación, ya que si no han dado el salto a la siguiente categoría, al fútbol profesional o internacional, están cerrando la puerta a un árbitro más joven con capacidades.

Los árbitros de mayor edad que están en primera división en la actualidad en Colombia son Luis Sánchez del departamento del Valle, tiene 41 años, y Wilmar Roldán de Antioquia, con 40; en cuanto a los asistentes están Cristian de la Cruz de Nariño, con 44 años, y Fredy Gómez de Antioquia, de 43.

Entre las damas, cuyas edades no se deberían mencionar, están los 42 de Andrea Echavarría, de Antioquia, y los 38 añitos de Yeimi Lucero Martínez, del Meta. En la mayoría de países de Sudamérica el número mágico para el retiro forzoso de un silbato son “45 abriles”.

Hay Ligas donde este límite de edad no existe, como el caso de la Premier League, donde cada año se define qué árbitro continúa, al igual que sucede en Holanda. En cuanto a Alemania se ha incrementado a 47 la edad de jubilación, y en Italia a partir de los 46 se establecen excepciones para aquellos que quieran continuar.

Con respecto a Portugal, por ejemplo, el máximo es de 48 años; no obstante, a partir de los 46 el colegiado debe quedar entre los doce primeros en la evaluación final para poder seguir pitando; mientras que en España recién se tumbó el tope de 45.

Como curiosidad, hay dos colegiados todavía activos que pulverizan estos números en cualquier Liga, lo cual los convierte en los más viejos y experimentados del mundo, John Plechl que tiene 87 y Heidi Wegner con 76 años; el primero es estadounidense de ascendencia yugoslava y la segunda Alemana. Llevan más de 50 años arbitrando fútbol, sobre todo aficionado, a ellos en sus países les hacen exámenes anuales para mantener su licencia de árbitro y hasta ahora a ninguno de los dos se les ha suspendido, pareciera ser que al final para ejercer el arbitraje hay límites de edad solo en los torneos de alta competencia.