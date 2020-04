El comunicado de Santa Fe que desató la polémica con Fortaleza

El ambiente en el fútbol colombiano no ha estado nada fácil, bien sea entre la relación de los clubes con la Dimayor e incluso entre los propios equipos respecto a diversas situaciones.

Ahora la polémica llega respecto a un comunicado que Independiente Santa Fe publicó en la mañana del lunes en el cual acató las disposiciones del Gobierno Nacional respecto a que, una vez finalizada la cuarentena obligatoria el 27 de abril, no podrá volver el fútbol a los estadios. Junto al texto, el equipo ‘Cardenal’ adjuntó los nombres de varios clubes y sus respectivos presidentes que, al parecer, también estaban de acuerdo con la medida.

Precisamente uno de los firmantes era Fortaleza, que en la noche del mismo lunes publicó un comunicado en el que anunció que "no fuimos consultados ni autorizamos el comunicado publicado el día de hoy [lunes] por el club Independiente Santa Fe y que fue reproducido en varios medios de comunicación". Y añadió: "No estamos de acuerdo con que se use el nombre de la institución sin previamente ser informados".

Más allá del hecho, Fortaleza, que disputa la Primera B, confirmó que sí apoya las disposiciones: "Estamos de acuerdo con las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional para tratar de mitigar la propagacón del virus COVID-19 en nuestro país y acataremos cada una de ellas con responsabilidad", concluyó.

