HBO tendrá contenido gratuito durante las próximas semanas

HBO creo un acceso gratuito a buena parte de su contenido a través de sus plataformas digitales como HBO GO, en el sitio web hbolatam.com o en las plataformas de contenido On Demand de los afiliados participantes.

La programación empieza con los primeros capítulos de cinco series exclusivas que estarán disponibles hasta finales de abril, como Avenue 5, Euphoria, His Dark Materials, The Outsider y Watchmen, más la primera temporada completa de la serie original de HBO Latin America, Prófugos.

A esta nueva experiencia digital, se le sumarán gradualmente más títulos de HBO, como temporadas de Sex and the city y The Sopranos.

Para acceder a esta selección de contenidos, no es necesario ser suscriptor de HBO. Simplemente será suficiente descargar la aplicación HBO GO en las tiendas digitales, ingresar a la página web hbogola.com.

