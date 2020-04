"Es posible que el tenis se reanude el próximo año": Presidente de la ATP

El presidente de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP por sus siglas en inglés), Andrea Gaudenzi, aseguró que el panorama del tenis es incierto a causa de la pandemia del coronavirus, y por lo tanto, analizan todos los escenarios posibles.

Una de las afirmaciones que generaron más incertidumbre fue la de la posibilidad de que este año no hayan competencias: "Nadie sabe cuándo volveremos por lo que no tiene sentido hablar de agosto o septiembre ahora. No tiene sentido golpearse la cabeza contra la pared por algo que podría no suceder. "Es muy posible que el tenis no se reanude hasta el próximo año", precisó el dirigente para el medio italiano Corriere della Sera.

Además, respecto a la reorganización del calendario, el italiano afirmó que quiere intentar jugar algunos Grand Slams, pero que, como cada organizador es privado, no depende de él: "Mi deseo es que toda esta situación evolucione y poder organizar al menos dos Grand Slam y el Masters de Londres, pero la realidad indica que en este momento estamos bloqueados debido a la emergencia sanitaria".

Finalmente, este expicó que jugadores referentes como Federer, Nadal y Djokovic han hablado con él y le han expresado que se debe intentar jugar los torneos más importantes. "Por eso tiene sentido haber movido Roland Garros a septiembre. Tendría menos sentido jugar el US Open tres semanas más tarde. Si el tenis no se reanudara a principios de septiembre, dudo mucho que sea más adelante", concluyó.

Gaudenzi, quien fue tenista profesional entre 1990 y 2004 y llegó a alcanzar el puesto 18 en el ranking mundial, fue elegido en enero de este año como nuevo presidente de la ATP.

