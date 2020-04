Toni Kroos aclara sus polémicas afirmaciones sobre la reducción salarial

Toni Kroos, volante del Real Madrid, matizó este jueves sus declaraciones del pasado 7 de abril al portal alemán "Swr Sport" en las que aseguró que una bajada de sueldo era como una "donación en vano", y dijo a través de su cuenta oficial de Twitter que ve "lógico" renunciar a parte de su nómina.

Horas después de que el Real Madrid anunciara un acuerdo con sus jugadores para bajar su sueldo entre un 10 y un 20%, el medio germano afirmó que posiblemente no se tradujeron bien sus palabras a un medio de comunicación de su país.

"Es posible que no se haya traducido correctamente o que algunos no lo quieran entender. Desde el primer momento, mi opinión bien me conocéis, es ésta: si podemos ayudar a trabajadores y áreas en el club, veo lógico renunciar a parte de nuestro salario, algo que se ha podido comprobar hoy", escribió.

Estas declaraciones llegan días después de las anteriores, en las que dio su visión sobre una posible reducción de los salarios de los futbolistas: "Una bajada de sueldo es como una donación en vano para el club. Estoy a favor de que se pague el salario completo y que cada uno haga cosas sensatas con él. A todos se les pide que ayuden donde sea necesario, y hay muchos lugares donde es necesario", dijo a "Swr Sport".