"Económicamente nos daría para aguantar hasta abril": Juan David Pérez

Juan David Pérez, presidente de Atlético Nacional, se refirió, a través de una rueda de prensa virtual, a la situación económica que vive el cuadro antioqueño y advirtió que de continuar el cese de actividades, todo podría complicarse después de abril.

"Abril sería el mes que nos daría para aguantar. A partir de abril, va a ser todo aún más difícil", comentó el dirigente.

Pérez se refirió a los malos manejos que tuvo el club economicamente en años pasados y aseguró que hoy en día sufren por ello. "Todo el mundo sabe lo que significa gastar más de lo que a uno le entra y eso fue lo que pasó en Nacional. En medio de tanto éxito se gastó de una manera diferente y se abusó del club".

El presidente señaló que más del 50% de los ingresos del cuadro 'Verdolaga' provienen de las taquillas, patrocinios y ventas de camisetas y otros productos en las tiendas del equipo.

Entretanto, sobre la renovación del cuerpo técnico liderado por Juan Carlos Osorio, señaló que el mismo estratega risaraldense pidió en un principio que este se hiciera por un año, aunque se acogió en la medida de la FIFA, que permitiría que los contratos se prorrogarán hasta que finalice la actual competencia en cada país.

Mientras que expresó su incertidumbre por el regreso de la Liga colombiana. "No podemos responder cómo va a continuar el campeonato, no hay una propuesta acordada. No hay nada votado entre los presidentes. La gran pregunta es: ¿Esto se reinicia bajo qué condiciones?... Actualmente es imposible saber cuándo reinicia la liga".

Finalmente, sobre el equipo femenino explicó que se encuentran a un pronunciamiento oficial de la Conmebol y la Copa Libertadores de la categoría, puesto que el campeonato colombiano no pudo iniciarse como estaba previsto para definir el clasificado.

