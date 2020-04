Congresistas aseguran que propuesta de Claudia López es tardía

Luego de que la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, propusiera a los congresistas donar un mes de sus salarios para ayudar a los más vulnerables, "ya que no pudieron ponerse de acuerdo en trabajar", los parlamentarios aseguraron que ya desde antes vienen realizando estas acciones de caridad.

Una sugerencia.



Ya que los congresistas no pudieron ponerse de acuerdo en trabajar, que se pongan a donar!



Si cada uno aporta un mes de salario le podemos dar un ingreso básico de $160.000 a más de 40.000 familias!



Empiezas vida mía? @AngelicaLozanoC https://t.co/doeYON79Vo pic.twitter.com/2L3qik63CH — Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) April 7, 2020

"Tardía la propuesta de la alcaldesa Claudia López. En el Centro Democrático ya estamos donando, 50.000 mercados y quince respiradores, además de las dos unidades de cuidados intensivos que se donaron ya hace quince días a dos zonas vulnerables del país", respondió la senadora del partido de gobierno, María Fernanda Cabal.

Por su parte, el senador de Cambio Radical, Rodrigo Lara, aseguró que "no solo ahora en momentos de crisis, sino desde hace tiempo, parte de mi salario. Los verdaderos actos de caridad ni se descuentan de impuestos ni se publicitan. En esta crisis, hemos decidido dar y aportar más de lo que hacemos, a una fundación y a personas que lo necesitan".

Por lo que extendió la invitación, "no solo a los congresistas, sino a ministros, altos funcionarios concejales y empresarios, a que donen sin descontar de impuestos; se trata de un acto real". Y de igual forma, le solicitó a la alcaldesa, "por favor, frene el desembolso de $2.600 millones que decretó la presidencia del Concejo de Bogotá, para contratar unas camionetas para concejales en tiempos de cuarentena. O que, por lo menos, se aplace hasta el final del aislamiento".

De otra parte, el senador del Polo Iván Cepeda señaló que "desde que comenzó esta emergencia, la bancada de la oposición tomó la decisión de que cada uno de sus integrantes done su salario a distintos tipos de programas y de fondos que hay para atender las necesidades de la población vulnerable y del sistema de salud".

Sin embargo, aclaró que "en mi caso particular, ya he hecho una donación inicial a la Alcaldía de Bogotá, que puede ser certificada; y por supuesto, estoy plenamente de acuerdo y dispuesto a promover la iniciativa de la alcaldesa".

Desde el partido Verde, la representante por Bogotá, del partido Verde, Katherine Miranda, indicó que "no me gusta mucho hablar de este tipo de gestiones que hago normalmente porque es mi trabajo; para eso me pagan y lo hago con gusto. Pero durante estos días de coronavirus, yo he entregado más de 400 mercados a mujeres dedicadas a la prostitución, habitantes de calle y ancianos, en el barrio de Santa Fe y Samper Mendoza en el centro de la capital".

"El trabajo de un congresista no se reduce a sentarse en una curul, sino en verdad representar a quienes nos eligieron, y a gestionar para que estas personas tengan asegurados no solo un plato de comida, sino un trabajo digno. En esas estamos ahorita varios congresistas; si bien no estamos sesionando en el Congreso, estamos trabajando por la gente que lo necesita", concluyó Miranda.