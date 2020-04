Bienes de SAE no cumplirían condiciones para acoger a presos: MinJusticia

Durante una audiencia virtual en la Comisión de paz del Senado la ministra de Justicia, Margarita Cabello, se refirió a la posibilidad de que los bienes incautados por la Sociedad se Activos Especiales sean utilizados para mitigar el hacinamiento en las cárceles con miras a evitar una posible propagación del Covid-19 en los centros penitenciarios. Allí, la funcionaria aseguró que algunos de estos no cumplen con las condiciones requeridas para tal fin.

"Pensar hoy con la urgencia en buscar bienes de la SAE, no es lo que me solucionaría el problema. Hace 15 días, cuando empezó toda la problemática, nosotros hablamos con la SAE, la SAE nos ofreció dos edificaciones en Bogotá, pero no son viables estructuralmente hablando. Están totalmente desbaratadas y no tienen las condiciones de seguridad", indicó la funcionaria.

La funcionaria aseguró que la adecuación de estas instalaciones estaría en contra de la urgencia que hay en el momento por cuenta del hacinamiento y el riego de la propagación del Covid-19.

"Movilizar a un grupo de privados de la libertad, que estén vulnerables, y tratar de organizar en unas estructuras sin electricidad, sin agua, con robo de todo, totalmente apartadas dentro de la ciudad, sin condiciones de seguridad, donde no tenemos guardianes y tratar de hacer ese proceso, nos llevaría un tiempo que iría en contra de la urgencia que una crisis como esta nos amerita", explicó la ministra

El fiscal general, Francisco Barbosa, se mostró sorprendido ante lo dicho por la ministra, y sostuvo que si los bienes no están en condiciones óptimas cabría algún tipo de responsabilidad sobre la directora de la Sociedad de Activos Especiales.

"Ahí tendría entonces la directora de la SAE que ser citada y explicar exactamente por qué además ni siquiera tienen ningún bien disponible para este tipo de menesteres, sobre todo porque es que ahí no están administrando miseria, y si es así entonces habría unas responsabilidades también desde el punto de fiscal, y aprovecho aquí que esta el señor contralor general de la República, e incluso de responsabilidad penal por el manejo de esos recursos, que son recursos del Estado" explicó el jefe del ente acusador.

La ministra aseguró que aún se está trabajando en el decreto que permitirá que se otorgue prisión domiciliaria a los presos, como medida que ayude a prevenir la propagación del Covid-19 en las cárceles.

