Cierran investigación contra Petro por afirmaciones de corridas de toros

En sala virtual la Corte Suprema de Justicia decidió archivar investigación contra el senador Gustavo Petro por injuria y calumnia.

En una de las primeras salas virtuales del alto tribunal en medio de la cuarentena por el coronavirus, se decidió archivar una investigación que se seguía en contra del senador Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá, por supuestas acusaciones hechas en contra de los taurinos.

Los denunciantes pedían que se investigara al exalcalde porque supuestamente hizo afirmaciones en su contra, en medio de un evento antitaurino en frente de la plaza Santamaria el 7 octubre de 2012 e incurrió en injuria, calumnia y fraude.

La Sala de instrucción de la corte suprema se inhibió de abrir esa investigación y dijo que en ese momento Petro no prohibió las corridas de toros y que lo que hizo fue tomar decisiones para no incentivarlas como no patrocinarlas con recursos públicos. También consideró que sus manifestaciones no fueron injuriosas. Con esto se archiva esa investigación.

