"Yo no sé ni hervir agua": ‘Cucho’ Hernández durante la cuarentena

Por estos días Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández pasa la cuarentena por el coronavirus en la isla de Mallorca, España, bajo la compañía de su madre y su novia. Respecto al aislamiento, el jugador colombiano explicó cómo lo está viviendo, su presente en el fútbol español y los objetivos en caso de que la temporada de reanude.

En declaraciones para el diario AS de España, el ‘Cucho’ aseguró sentirse a gusto en la isla y con su entorno: "Estoy aquí muy cómodo con la gente, con el clima y con la isla como tal que me gusta muchísimo, y espero poder terminar de la mejor manera y aprovechando cada minuto en esta ciudad".

En cuanto al tiempo en confinamiento, el colombiano aseveró que la compañía de su mamá y su novia ha sido muy importante, no solo para sobrellevar el tiempo, sino también con los oficios del hogar: "Yo no sé ni hervir un agua, y soy afortunado de poder tener a mi madre y a mi novia porque ellas también me ayudan muchísimo en el tema de la alimentación"

Finalmente, sobre el regreso de la temporada, Juan Camilo cree que se debería reanudar La Liga cuando sea seguro para poder terminarla, y no se guardó un mensaje para todos los hinchas del Mallorca, que en este momento está en zona de descenso: "Lucharemos cada día para poder darles esa alegría que se merecen y darnos a nosotros mismos también esa alegría de mantenernos en Primera porque hay que valorarlo mucho y quiero decirle a la gente que vamos a darlo todo por ello", concluyó.