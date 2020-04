Estrella del Manchester City rompió la cuarentena para hacer una fiesta

Una nueva polémico se desató en Inglaterra luego de que se conociera que uno de los jugadores del Manchester City realizó una fiesta en su casa, rompiendo la cuarentena por el coronavirus. Esto teniendo en cuenta que este sábado se presentó la mayor cantidad de fallecidos en un día con 708, llegando a más de 4.300 decesos en ese país

El involucrado es el lateral, Kyle Walker, quien, según reveló el diario británico The Sun, llevó a cabo, junto a un amigo, una fiesta sexual en su departamento. "Es un hipócrita y pone a las personas en riesgo", aseguró Louise McNamara, una de las jóvenes que participó del encuentro.

La prostituta de 21 años aseguró que llegó al apartamento de Walker junto a una brasileña de 24 años, sin embargo, según cuenta, en ese momento no sabía quién era realmente el jugador. "Recibí un mensaje de mi jefe que decía que un cliente de alto perfil estaba buscando a alguien con clase. Tomé un taxi desde Manchester a la dirección y un conductor me recogió afuera y me llevó a las puertas de su departamento", precisó.

No obstante, pese a lo acontecido, al día siguiente Walker subió un video a sus redes pidiéndole a sus seguidores quedarse en casa para protegerse del COVID-19 y de seguir las recomendaciones de las autoridades. "Kyle realmente debería saberlo mejor. Por un lado, está invitando a extraños a su casa a tener relaciones sexuales, y al día siguiente está dando conferencias a todos sobre la necesidad de mantenerse a salvo. Es un hipócrita y pone a las personas en riesgo", aseguró la joven.

Finalmente, tras conocerse lo sucedido, The Sun publicó un comunicado del jugador en el cual pedía disculpas públicas: "Quiero aprovechar esta oportunidad para emitir una disculpa pública por lo que ocurrió la semana pasada. Entiendo que mi posición como futbolista profesional conlleva la responsabilidad de ser un modelo a seguir. Como tal, quiero disculparme con mi familia, amigos, club de fútbol, seguidores y el público por decepcionarlos", afirmó Walker.