"No le podía garantizar el liderato. Era mejor que Nairo se fuera": Unzué

El gerente general del Movistar Team, Eusebio Unzué, habló sobre el último año de Nairo Quintana en el equipo a raiz del documental ‘El Día Menos Pensado’ y las polémicas que surgieron a partir de este.

En declaraciones para el diario Marca de España, Unzué asegura que no se arrepiente de que Nairo se haya ido de la escuadra telefónica más allá del buen inicio del 2020 que tuvo: "Lo primero me alegro de verle así. Y, lo segundo, creo que era necesario. (...) Ahora no tenemos un Nairo pero necesitamos chavales que necesitan tener un espacio en el equipo. Entendíamos que Nairo, para las grandes, llevábamos dos años y medio en el que no era el Nairo de las grandes ocasiones. Por eso tenía que compartir liderazgo, porque ya no era el de antes", precisó.

Durante el documental, en el transcurso del Tour de Francia 2019 [alerta de spoiler], el español Mikel Landa, compañero de Nairo, aseguró: "No espero nada de nadie que tiene el mismo objetivo que yo...". Esta declaración despertó la polémica en torno al ambiente interno del equipo.

Respecto a ello, Unzué afirmó que era parte de los cruces que ocasionaba el tener dos líderes en el equipo: "Fue después de la etapa de los Pirineos. Viene Mikel desde atrás, donde le dejan Marc [Soler] y Andrey [Amador], y Nairo venía de adelante y no le ayuda. Viene un poco en alusión a eso. Como a Nairo yo no le podía garantizar el liderazgo único era mejor que se fuera. En otro equipo tiene la capacidad de ilusionar a todo el mundo, aquí esa bala ya la había gastado", concluyó.