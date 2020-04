El argumento de MinJusticia para extraditar reclusos en medio de cuarentena

Esta semana, cinco extraditables requeridos por Estados Unidos fueron enviados a ese país, por el delito de narcotráfico, pese a que el decreto 487 del pasado 27 de marzo suspendió por 30 días las extradiciones, como medida preventiva ante la pandemia del coronavirus.

Un oficio del Ministerio de Justicia, confirmó que los cinco reclusos fueron extraditados a Estados Unidos entre el 1 y 2 de abril porque el gobierno de ese país, vía diplomática, envió un compromiso por escrito en el que dice garantizar las condiciones para preservar la salud de los reclusos requeridos. (ver documento)

El abogado Edgar Aguilar, dice que el Gobierno colombiano actuó de manera irresponsable al exponer la salud de los reclusos. A la fecha, Estados Unidos registra más de 245.000 casos de contagio, y más de 6.000 muertes por coronavirus, lo que contradice el argumento de las autoridades estadounidenses para extraditar a sus defendidos.

“Simplemente se están lavando las manos, yo no sé si la ministra no entiende, nosotros no queremos que las decisiones de las extradiciones cambien, simplemente queremos que se garantice la vida a los extraditables”, recalcó el abogado.

Caracol Radio conoció que este viernes otros tres reclusos serán extraditados a Estados Unidos