"Me voy a morir de tristeza": Ricardo Centurión tras la muerte su novia

El futbolista argentino, Ricardo Centurión, no escondió su enorme tristeza a través de sus redes sociales luego de que este domingo se conociera sobre la muerte de su novia, Melody Pasini, producto de un infarto mientras conducía hacia la casa de sus padres durante la cuarentena por COVID-19 en Argentina.

El domingo en la noche, apenas se conoció del deceso de su pareja, Centurión escribió en su cuenta de Instagram: "Te voy a amar siempre mi amor". Y posteriormente, este lunes se volvió a reportar a través de sus stories con mensajes desgarradores acompañados de más fotografías junto a Pasini. "Me voy a morir de tristeza. No es justo. ¿Por qué no me llevaste a mi? Y hoy cómo hago para darte el último adiós, mi hermosa Melody", escribió el hoy futbolista de Vélez Sarsfield.

Rumores indicaron en un principio que la mujer, de tan solo 25 años, se había accidentado, sin embargo, su hermana desmintió estas versiones y aseguró que el fallecimiento ocurrió por un infarto, recordando, además, que Pasini había sufrido un trasplante de corazón hace 13 años.

En la publicación de Centurión, gran cantidad de colegas mostraron su solidaridad, entre ellos el colombiano Roger Martínez, y los argentinos Ángel Di María y Ezequiel ‘Pocho’ Lavezzi.