López Obrador cambia de postura sobre el coronavirus

El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador publicó un video en sus redes sociales en el que anuncia nuevas medidas con respecto a la pandemia que hasta este sábado deja 717 casos y 12 muertos en ese país.

López Obrador les dice a los ciudadanos que es momento de cuidarse y practicar el distanciamiento social.

“Tenemos que cuidarnos nosotros mismos, es mejor prevenir que lamentar. Tenemos que estar en nuestras casas y guardar la sana distancia “, afirmó en el video.

El presidente también dijo que los funcionarios del gobierno que no tengan labores esenciales podrán trabajar desde sus casas. Además pidió parar la producción de las empresas que no sean de productos básicos o elementales. En ese sentido manifestó que sabe que este momento va a significar gastos adicionales, pero que si no tienen prevención, se puede caer más la economía.

Esto significa un cambio radical en la postura del mandatario, pues desde el comienzo de la crisis por el coronavirus en América Latina, había intentado minimizar sus consecuencias. Incluso el pasado fin de semana estuvo en eventos multitudinarios y desde un restaurante dijo que no era momento de dejar de salir a las calles ni de hacer vida normal.