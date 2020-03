Piden suspender los términos de Planes de Desarrollo Territorial

Por iniciativa de miembros del Polo Democrático, 27 congresistas y 15 concejales de Bogotá de diferentes sectores, solicitaron al presidente Iván Duque suspender los términos para la presentación, revisión y aprobación de Planes de Desarrollo Territorial (PDT), señalando que la llegada del Covid-19 al país interrumpió las discusiones que se llevaban a cabo, en torno a estos planes.

"Mientras discutíamos el Plan de Desarrollo en Bogotá, se atravesó una crisis de una magnitud que el país no había conocido en su historia reciente. En este momento, todos los municipios del país se encuentran en este dilema, porque esta crisis dificulta notablemente la participación de los ciudadanos, que es un derecho fundamental", explicó el concejal del Polo, Carlos Carrillo.

Además, el diputado agregó que "la iniciativa del Gobierno nacional, de hacer la participación de manera virtual, no es lo más adecuado. Aún hoy muchos colombianos no cuentan con las herramientas para acceder a este tipo de participación. No podemos dejar a estas personas, que pueden ser los más vulnerables, por fuera de la discusión de los Planes de Desarrollo en todo el país".

Por su parte, el senador Wilson Arias destacó que "ni el derecho a la participación, ni los derechos humanos deben afectarse con motivo de las declaraciones de emergencia, por lo que resulta del mayor contenido democrático que se suspenda la discusión y aprobación de estos planes, en nombre de un valor muy importante, que es la participación ciudadana".

Por ende, el parlamentario insistió, el llamado lo hacemos 18 senadores, 9 representantes a la Cámara y 15 concejales, de las más diversas poblaciones políticas, de modo que se trata de un clamor muy importante de la sociedad, que esperamos sea atendido con toda responsabilidad, por parte del ejecutivo nacional".