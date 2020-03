Gobierno garantiza abastecimiento durante aislamiento obligatorio

El ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, Rodolfo Zea Navarro, aseguró que la prioridad del Gobierno durante este aislamiento obligatorio, es garantizar la logística alimentaria en el país con abastecimiento constante a los establecimientos comerciales y manteniendo la cadena de producción.

Según el ministro, el país va a mantener los puertos abiertos para las importaciones de agroinsumos, los ciudadanos podrán seguir cosechando la tierra y durante el tiempo de cuarentena podrá salir una persona por familia a hacer mercado.

“Quiero decirles a los colombianos que nosotros tenemos que preservar la salud. Las medidas que se van a tomar es que solamente una persona, por familia, va a poder salir a hacer el mercado. Entonces, no se desesperen; no permitamos que el nerviosismo nos lleve a salir todos al mismo tiempo a comprar en las tiendas, en los supermercados, y que con esto los precios comiencen a incrementarse porque no lo necesitamos”, afirmó.

El gobierno garantizará que cadena logística, de producción de alimentos se mantenga, “vamos a mantener las importaciones de alimentos; vamos a mantener las importaciones de agroinsumos; vamos a mantener nuestros puertos abiertos para que reciban estos bienes; vamos a mantener la logística del transporte para que los agroinsumos y los bienes que necesitamos para la producción de alimentos lleguen a los centros de producción”, concluyó el ministro.