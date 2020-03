El 92% de terminales de transporte con deficiencia para contener Covid-19

Graves deficiencias en las acciones de prevención y contención del Coronavirus, detectó la Contraloría General de la República en el 92% de las terminales de transporte en el país.

De acuerdo con el organismo de control fiscal el 69% de los terminales no han revisado pasajeros o no llevan el registro de ello. Entre tanto, el 50% de los terminales no tiene zona de aislamiento y el 38% no tiene establecido personal médico adicional.

La Contraloría estableció que en el 61,5% son deficientes. Este porcentaje corresponde a los terminales de Mocoa, Sincelejo, Mitú, Yopal, San José del Guaviare, Ibagué, Valledupar, Bogotá (Satelital del Norte), Riohacha, Cartagena, Barranquilla, Inírida y Villavicencio.

Se consideran regulares los protocolos en el 30,7% de los terminales entre los que están Tunja, Cúcuta, Bucaramanga, Manizales, Arauca, Pereira, Florencia y Bogotá (principal del Salitre). Los únicos terminales donde se consideran aceptables los protocolos establecidos corresponden al 7,8% de los terminales: Armenia y Pasto.