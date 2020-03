Estos serán los partidos del torneo online de FIFA 20 de la Liga Española

La cuarentena en España parece no ser un obstaculo para que los jugadores se midan representando a sus equipos en un terreno de juego. Sin embargo los guayos se cambiarán por controles y el talento se medirá en pixeles, pues Marco Asensio, Sergi Roberto y varias estrellas más de la Liga Santander se medirán en un torneo de FIFA 20.

El sorteo para este torneo estuvo a cargo de Ibai Llanos y aunque no con todo el lujo y desparpajo propio de las ceremonias UEFA, este español amante de los videojuegos se las arreglo para que en bata, con una olla y una cuchara el torneo decantara los primeros duelos.

La primera ronda pre-octavos de final será entre Leganes vs. Real Valladolid, Alavés vs. Celta de Vigo, y Real Sociedad vs. Eibar. De allí saldrán los rivales de Osasuna, Levante y el FC Barcelona en su respectivo orden. Por lo cual es posible que se de un derbi catalán entre Adrian Embarba y Sergi Roberto.

Por su parte los equipos más renombrados del fútbol español como Real Madrid, Atlético de Madrid y Real Betis se medirán ante Granada, Real Sociedad y Getafe. Entre tanto la llave más atractiva la protagonizan Sevilla Vs Villarreal.

Los partidos inciarán iniciarán a la 1:00 de la tarde, hora colombiana, y podrán seguirse a través del canal de Twitch de Ibai Llanos.