"Millonarios, Nacional y América no queremos jugar a puerta cerrada"

Enrqiue Camacho, presidente de Millonarios, se refirió a la posibilidad de jugar a puerta cerrada lo que resta de campeonato y se mostró en total desacuerdo, por lo que representa los ingresos en taquilla para el cuadro 'Embajador'.

Camacho respaldó la decisión de hacer una pausa en el fútbol colombiano tras la llegada del coronavirus al país: "Hay que tener mucha prudencia ante esta situación del virus, hay que generar acciones para controlarlo para que no se acelere el contagio mientras se consigue una cura. Me parece que ser prudentes en el tema de suspender las aglomeraciones de fútbol es algo razonable".

Y agregó la postura de su equipo junto a Nacional y América. "Nosotros no estamos de acuerdo con jugar a puerta cerrada, como tampoco están de acuerdo Nacional y América. Para equipos como nosotros los ingresos por taquilla son casi la mitad de los ingresos totales, porque llevamos gente a los estadios. Si perdemos ese ingreso, entramos en una situación de afectación económica enorme, porque la televisión aquí en Colombia se distribuye iguala para equipos como Millonairos, Nacional o América, o equipos que están en la B y se consideran clase A".

El dirigente agregó: "Sobre esa base, la audiencia de televisión no premia a los equipos que están siguiendo esa audiencia" y comentó sobre los gastos que le implican abrir El Campín cada fecha, "abrir el estadio de Bogotá con todos los requerimientos nos puede costar unos 50 millones de pesos, pero ese no es el problema, el problema es los ingresos que perdemos".

Y adhirió: "En un partido que tengo aquí como local ante Nacional me genera unos 1.200 millones de pesos de ingresos y sería 0, de esa manera yo no puedo cubrir la nómina de Millonarios".

Finalmente explicó sobre los ingresos de televisión. "La televisión, para equipos como Millonarios, son solamente el 7%; para otro equipos, por no mencionar nombres, representa el 80%, podrían jugar a puerta cerrada porque no les genera nada".

Y recalcó que la decisión de jugar, así se a puerta cerrada, también puede afectar en la salud de los jugadores. "Pero no solamente es lo económico, la liga española, la portuguesa, la italiana, incluso la MLS, han suspendido sus partidos y no se ha jugado ni siquiera a puerta cerrada ¿Por qué?, porque están protegiendo a sus jugadores".

Agregó: "El fútbol es un deporte de contacto y la garantía para que los jugadores no adquieran la enfermedad en el contacto enorme que sostienen en un partido de fútbol, pues es un tema que hay que darle mucha seguridad a ellos".

Sobre sus jugadores de Millonarios comentó: "Los jugadores tienen preocupación porque como sucedió en territorio europeo y como ha sucedido en la NBA y para proteger a los deportistas no se juega a puerta cerrada".

Sobre un 'Plan B' para continuar con el torneo, dio algunas posibles opciones. "Es supremamente grave parar el campeonato hasta 30 de mayo, pero está la esperanza de recuperar lo perdido... Yo creo que tocaría rediseñar el campeonato o juntarlo con el del siguiente campeonato o hacer un torneo de un año, esta es una situación totalmente atípica".

Entretanto y refiriéndose a lo deportivo, aseguró que se encuentra ansioso de ver a Millonarios en escena y expresó su apoyo 100% al proceso de Alberto Gamero al frente del equipo.

"Yo estoy ansioso de jugar, me hubiera encontrado jugar contra Once Caldas, pero la situación no dejó... El respaldo a Gamero es absoluto, completo incondicional. Tenemos toda la paciencia requerida para que el profesor que tiene unas grandes condiciones técnicas desarrolle potencial".