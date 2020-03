"Pasar plata por debajo de la mesa no es nuestro talante": MinInterior

Luego de que se conocieran los primeros nombres que la Comisión de Acusaciones citará por el caso de Ñeñe Hernández, la ministra del Interior, Alicia Arango, salió en defensa del presidente Iván Duque y el senador Álvaro Uribe.

"Esa campaña fue hecha a pulso, con todo el trabajo. Eso de pasar plata por debajo de la mesa no se parece ni a Duque ni a Uribe; no es de nuestro talante", indicó.

De igual manera, se refirió a la investigación que adelantará la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, y anticipó el curso que, considera, va a tener.

"Tiene que salir bien, porque no hay manera de que puedan comprobar. No hay forma porque es que no hubo tal compra de votos", precisó la ministra.

Así mismo, la exministra de Trabajo aseguró estar dispuesta a responder a una posible citación, en caso de que así lo requiera la Comisión.