¡Casi en blanco! Duro fin de semana para los jugadores de la Selección

El fin semana que recién pasó no fue el mejor para los futbolistas colombianos de la Selección Colombia en las diferentes ligas del mundo: ausencias, pocos minutos y solo un gol enmarcaron la jornada. Esta situación preocupa, pues que falta poco más de dos semanas para el inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Catar 2022.

Arqueros:

David Ospina, referente en el arco, no vio minutos con el Napoli tras el aplazamiento de varios en la Serie A por el coronavirus. Por su parte, Eder Chaux no fue tenido en cuenta por el América en su partido contra Once Caldas; y finalmente, Álvaro Montero sí tuvo la posibilidad de jugar todo el partido en el triunfo de Tolima sobre Patriotas.

Defensas:

En la parte defensiva el rendimiento fue positivo, ya que, la mayoría de jugadores tuvieron minutos en sus respectivos clubes. Este es el caso de Davinson Sánchez (Tottenham), William Tesillo (León), Johan Mojica (Girona F.C) y Jeison Murillo (Celta), quienes jugaron los 90 minutos.

No obstante, Santiago Arias (Atlético de Madrid), Yerry Mina (Everton) no vieron acción en esta jornada del fútbol europeo.

Mediocampistas:

A excepción de Juan Guillermo Cuadrado y Jefferson Lerma, quienes jugaron y se destacaron con la Juventus y el Bournemouth respectivamente, el resto de mediocampistas acostumbrados por el técnico Carlos Queiroz no jugaron.

Matheus Uribe, suplente con el Porto; Wilmar Barrios, quien juega este lunes con el Zenit; Stiven Alzate, no convocado, Yairo Moreno, lesionado; y James Rodríguez, en el banco todo el partido con el Real Madrid, es prueba de ello.

Delanteros:

El ataque, que se mide, entre muchos factores, por los goles, tampoco tuvo un buen fin de semana en términos de jugadores de la 'Tricolor'. Tan solo el 'Tigre' Falcao pudo marcar con el Galatasaray, siendo una gran noticia que la lleva tres jornadas consecutivas anotando.

Sin embargo, Alfredo Morelos jugó 89 minutos en el triunfo del Rangers, pero no pudo marcar; tanto Duván Zapata como Luis Muriel no jugaron con el Atalanta, ya que gran parte de la jornada en la Serie A fue aplazada por el coronavirus. Roger Martínez, quien parece que ya resolvió su situación deportiva con el América ingresó al minuto 63'; y finalmente, Stiven Mendoza no fue convocado con el Amiens de Francia.