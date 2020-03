Interceptaciones a narco revelan presunta compra de votos para Duque

En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez Pomar, hijo del reconocido empresario barranquillero Carlos Rodríguez Gómez, en 2018, la Fiscalía ordenó la interceptación de las líneas telefónicas del narcotraficante José Guillermo Hernández Aponte, el ‘Ñeñe Hernández’, quien fue asesinado en 2019.

El documento que tiene como título “Comunicación De actividades de corrupción por parte del señor José Guillermo Hernández Aponte” con fecha 3 de junio de 2018, señala que hubo una conversación entre el ‘Ñeñe’ y alguien a quien identifican como MD (mujer desconocida).

En esa conversación, MD manifiesta que está preocupada con lo de las elecciones, hay que trabajar mucho.

- José Guillermo: Yo ayer le decía a Priscila, que nos tenemos que poner las pilas, hay que buscar una plata para pasar bajo la mesa, para soltarla en los departamentos

- MD: Dice Priscila, no te contó, yo conseguí mil paquetes (millones de pesos) lo que necesito es unos empresarios y uno les da la lista, yo tengo una empresa que les da la plata y nadie va a saber- José Guillermo- dice póngale cuidado. Nosotros en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron de Vargas Lleras, de transporte y de cosas, en estas otras no la vamos a tener, usted se imagina dónde nos hubieran cogido esos ciento y pico de millones de pesos (algo más de cien millones de pesos) que hubiera pasado en el Valle, Mauricio se lo dijo a Priscila, no se dejen llevar de esa vieja Francia Sierra-

- MD: Llegaron unas pruebas del esposo de ella, con video y todo el martes 05/06/2018 se las voy a llevar a Uribe-

- José Guillermo: Toda esa guerra, acá donde yo estoy usted sabe quién la comenzó, ni el difunto Víctor tenía nada que ver, ese muchacho que mataron por la política lo hizo la vieja Franca y la prima “Chacha”-

- MD: me mandó Iván y Uribe para Manaure, Uribia, Riohacha y Maicao tenemos que ganar la Guajira.

En el informe de interceptación el perito solicitó al fiscal del caso compulsar copias para que se investiguen presuntos actos de corrupción.