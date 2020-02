Francescoli: "Atlético quiso llevarse a Borré; él decidió seguir en River"

Enzo Francescoli, manager de River Plate, reveló que el Atlético de Madrid intentó reintegrar a su nómina a Rafael Santos Borré en el pasado mercado de pases, ya con el torneo argentino iniciado; sin embargo, el delantero barranquillero decidió continuar en el cuadro 'Millonario'.

En diálogo con Closs Continental, de Radio Continental, Francescoli manifestó su enojo con Enrique Cerezo, presidente 'Colchonero': "No tuvimos que convencer a Borré, él fue quien dijo que no se quería ir. Me llamó la atención cómo se manejó el 'Atleti', porque el torneo había empezado. Nos molestó bastante porque no es la manera de laburar que tenemos”.

Borré, quien ya había jugado en el cuadro de Madrid en 2017, podría marcharse del club al final de la temporada, algo a lo que se refirió el uruguayo: "en este mercado tuvimos 15 días intensos en los que pudo irse Borré. Esperaremos ahora hasta mayo”.

Rafael Santos Borré es goleador de la presente Superliga Argentina con 12 anotaciones. El pase del barranquillero pertenece a River y al Atlético de Madrid, aunque en un porcentaje mayor al 'Millonario'.