Corte no logró ponerse de acuerdo en elección de magistrados

Pese al riesgo de quedar sin quórum decisorio la Corte Suprema de Justicia no llegó a consensos para elegir a sus magistrados.

El alto tribunal dijo que está en constante deliberación. Pese a que el próximo 27 de febrero sale el magistrado Ariel Salazar, y la Corte se queda sin quórum para tomar cualquier decisión hoy no lograron avanzar en elegir a quienes llenen las vacantes de los 7 cupos que faltan.

Tras 5 horas de sala plena los 16 magistrados no lograron ponerse de acuerdo. Salazar también envió hoy una carta en la que decía que no es el responsable de la crisis que afronta la Corte y que no compartirá que se aproveche la situación para poner favoritos.

Por su parte la Sala Penal ha dicho que se debe avanzar en los consensos y ha puesto los nombres que quiere en su mesa.

Fuentes de la Corte informaron que hoy se avanzó en el estudio de las hojas de vida de los candidatos y que se espera elegir todas las vacantes en una sola sala. Sin embargo, si no se elige entre mañana y pasado mañana por lo menos a uno de los magistrados, la Corte quedará desintegra