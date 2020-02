James sí estará en la convocatoria con la Selección Colombia

Tras las especulaciones sobre la posible ausencia de James Rodríguez en la convocatoria de la Selección Colombia para los partidos de Eliminatorias ante Venezuela y Chile de los próximos 26 y 31 de marzo, se confirmó que el colombiano sí estará con el combinado 'Tricolor'.

Según el periodista Diego Rueda, en información para el VBar de Caracol Radio, en la reunión entre el técnico Carlos Queiroz, Mario Alberto Yepes y James llevada a cabo en Madrid el pasado martes, "se le dijo que no le garantizaban titularidad, que no iba a arrancar. (...) Pero [James] NUNCA dijo 'no voy a ir'. Estará en la convocatoria que se realizará el día 16 de marzo".