Las cuentas secretas de Mauricio Parra, para lavar dinero de ‘El Paisa'

Caracol Radio tuvo acceso a las cuentas secretas de Mauricio Parra Rodríguez, alias ‘El quesero’ con las cuales la Fiscalía lo acusa de ser el presunto testaferro de las extintas Farc y el hombre clave para lavar dinero del jefe guerrillero alias ‘El Paisa’.

En la demanda de solicitud de extinción de dominio que la Fiscalía presentó ante un juez especializado, señala que Mauricio Parra y sus socios no han podido justificar la procedencia de más de $12.000 millones que aparecieron de la nada en menos de un año en un conglomerado de empresas.

PARRA “EL NARCO”

En 1998 Mauricio Parra creó la sociedad Profesionales 2000 LTDA, que al parecer sería la base de su emporio.

En noviembre de 2003, Mauricio Parra fue sorprendido en flagrancia por agentes de la Policía en la vía que conduce de Honda a la Dorada, Caldas, cuando transportaba 83.5 kg de cocaína y 50 millones de pesos en efectivo, hechos por los que fue condenado a 16 años de prisión, pero 4 años más tarde le concedieron la libertad condicional y según los investigadores, fue en ese momento cuando creó el grupo Soginco, un conglomerado de 8 empresas, presuntamente para el tráfico de drogas y el blanqueo de dinero.

¿Cuáles son esas empresas?

Se trata de Soginco Acabdos S.A.S; Soginco Centro Empresarial S.A.S.; Occ Constructora S.A.S; Agroexpress S.A.S; Banco de Predios S.A.S; Profesionales 2000 LDTA; Profesional 2000 S.A.S; Y Soginco Apartamentos.

Todas estas empresas reportaron a las autoridades que la dirección de domicilio está ubicada en un edificio de la calle 82 con carrera 14 al norte de Bogotá, y en la misma oficina.

Un informe de la DIAN entregado a la Fiscalía señala que cuatro de esas sociedades no tiene registro alguno de declaración de renta, así como tampoco Mauricio Parra.

EL PATRIMONIO MULTIMILLONARIO

A la Fiscalía le llamó la atención, que la mayoría de esas sociedades fueron creadas con un capital de 1 millón de pesos; y el análisis del patrimonio señala que no tienen productos financieros, no tienen información tributaria; tampoco cuentas bancarias y tampoco registran en datacrédito. Es decir, no registra operaciones comerciales.

Soginco Apartamentos S.A.S Señala el informe de la Fiscalía, que esa empresa fue creada el 1 de junio de 2016, con un capital de 1 millón de pesos y en menos de un mes, en julio de ese año, reportó activos por un valor de 12.397.740.966 y no hay explicación del origen de esos dineros.

El informe señala que la declaración de renta de esa empresa reportó que Soginco Apartamentos S.A.S tuvo ingresos por $450 millones girados por la compañía Profesionales 2000 LTDA de propiedad de Mauricio Parra.

De esta última empresa, dice la Fiscalía, en una cuenta bancaria del año 2011 registró un movimiento de 37 millones de pesos. En 2012, 2013 y 2014 no registró movimientos, pero en 2015 y 2015 tuvo movimientos por casi 4 mil millones de pesos, dinero sin justificar su procedencia.

CUENTAS PERSONALES

La Fiscalía determinó que Mauricio Parra, ha manejado 10 cuentas bancarias desde el año 2001 hasta 2016, siendo el periodo 2014-2016 los años con mayor incremento. Parra pasó de tener $281´548.000, a $5´667.175.812. Movimientos que no fueron declarados y por ello, hoy en día enfrenta un proceso de lavado de activos y de extinción de dominio.

Fuentes de la Fiscalía señalan que se está preparando una imputación de cargos contra el socio de Mauricio Parra; César Alberto Sierra Avellaneda por los incrementos injustificados en más de $12.000 millones en Soginco Apartamentos S.A.S.