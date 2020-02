El emotivo discurso de Daddy Yankee para J Balvin en los Premios Lo Nuestro

Un emotivo momento se vivió el jueves pasado en la gala de los Premios Lo Nuestro cuando J Balvin recibió el reconocimiento de 'Ícono Mundial', el cual fue entregado por el cantante Daddy Yankee.

“Es un chamaco trabajador, disciplinado, entregado a su carrera y viene de un país que amo muchísimo, Colombia”, fueron las palabras que le dedicó Yankee al colombiano mientras le entregaba su premio, demostrando el orgullo que sentía por la trayectoria musical de J Balvin.

J Balvin no pudo ocultar su emoción al recibir este premio a manos de Daddy Yankee, declarando que el puertorriqueño "es una de las personas que más me ha inspirado a lo que soy hoy en día. Si no fuera por la inspiración que él me ha dado, no estaría aquí”.





De igual forma, en su discurso, el colombiano agradeció a otros artistas del gremio como Tego Calderón y NIcky Jam, al igual que dedicó su premio a Medellín y a toda Colombia.

Recordemos que el año pasado, Daddy Yankee recibió el mismo premio y se lo entregó nada más ni nada menos que J Balvin.