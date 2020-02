Nuevo caso de xenofobia contra inmigrantes venezolanos

En video quedó registrado el momento en el que una mujer agrede verbalmente a unos ciudadanos venezolanos, a pesar que los hechos no son claros, se puede evidenciar claramente que es un acto de xenofobia.

Debido a la crisis económica, social y política que atraviesa el país bolivariano, los venezolanos se han visto en la obligación de migrar a otros países. Sin embargo, la situación de xenofobia no solo se ha presentado en varias partes de Colombia, sino también en otros lugares del mundo.

Algunos de los comentarios que dijo la mujer durante la discusión fueron: "No, no me venga a mi a decir en mi país que lo respete", "Venezolano invasor atrevido", "Usted está invadiendo territorios que no le corresponde", "Usted se calla que usted no tiene voz ni voto en este país".