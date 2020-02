Con emotivas fotografías, Hassam comparte su lucha contra el cáncer

En agosto del año pasado, el reconocido humorista colombiano, Hassam, dio a conocer que había sido diagnosticado con Mieloma Múltiple, un tipo de cáncer que puede llegar a afectar los huesos, el sistema inmunológico, los riñones, entre otras partes del cuerpo.

En un principio, no fue fácil para el humorista aceptar su enfermedad y los cambios que tendría en su vida para poder recuperarse. "Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír", declaró el artista cuando se enteró del diagnóstico.

Pero desde hace algunos días, el humorista ha estado compartiendo el proceso de su lucha contra el cáncer a través de su cuenta de Instagram, con un tono positivo y esperanzador sobre su recuperación:

"Ojalá todos tuviéramos esa fortaleza para afrontar los obstáculos de la vida", "Tú eres un gran guerrero", "Eres un duro!!" , son algunos de los mensajes de apoyo que ha recibido el humorista en sus emotivas publicaciones sobre su recuperación.