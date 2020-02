Dos mundos: escena de ‘Pulp Fiction’ será recreada con figuras de Mario

‘Pulp Fiction’ o ´Tiempos violentos’ en España, es una de las cintas más importantes de la carrera del cineasta estadounidense Quentin Tarantino. Recordemos que fue protagonizada por John Travolta y Uma Thurman, saltando a la escena en 1994 como Vincent Vega y Mia Wallace.

Sin embargo, más allá de su brillante puesta en escena y el desarrollo detrás de esta historia, la popular escena de baile entre los dos actores mencionados anteriormente, se convirtió en un material de culto para todos los fanáticos del séptimo arte.

Tanta repercusión ha tenido con el paso de los años, que hasta fabricantes de juguetes han querido inmortalizarlo con una especie de "homenaje".

Este es el caso de Fools Paradise que tomó las figuras de Mario y la princesa Peach para recrear esta escena, ambientada con el tema de Chuck Berry 'You Never Can Tell'.

Solamente 498 unidades fueron lanzadas en el mundo, fabricadas en PVC que desde ya se pueden ordenar. Estas tendrán un precio de 348 USD más gastos de envío. Las figuras miden 31 cm cada una.

Recordemos la popular escena de la cinta 'Pulp Fiction':