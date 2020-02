¿Buen refuerzo? Hulk Rojo podría debutar en el Universo Marvel

Muchas sorpresas se vienen de cara al 2020 con la apuesta del Universo Cinematográfico de Marvel de llegar a la plataforma Disney+ con algunas series destacadas como WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier y Loki.

A estas parece sumarse otra más: She-Hulk, que contaría las historias de Jennifer Walters, prima del mismo Bruce Banner. Se dice que Jennifer Walters recibirá la sangre de su primo para poder conseguir la fuerza y el poder descomunal de Hulk.

Sin embargo, los rumores no paran ahí, ya que otro de los personajes de este universo podría regresar a la serie. Se trata del General “Thunderbolt” Ross interpretado por William Hurt, que terminaría convirtiéndose en el villano de la historia, adoptando el alias de 'Red Hulk' o Hulk Rojo.

La relación de este personaje con Los Vengadores quedó rota, luego de los acontecimientos de Capitán América: Civil War donde terminó dividiendo en dos bandos al equipo.

Hurt tendrá su aparición segura en la película en solitario de 'Black Widow', otro de los proyectos de Marvel en el cine.