Egan Bernal: "Los triunfos no son míos, son de toda Colombia"

El ciclista colombiano, Egan Bernal, estuvo en Bogotá acompañando a la Fundación Éxito en el lanzamiento de su campaña contra la desnutrición infantil denominada "Crónica: La ciudad de la desventaja". En ella, el campeón del Tour de Francia explicó cómo la correcta alimentación desde su hogar fue fundamental para su desarrollo deportivo.

"Si un niño no crece con las cosas necesarias para formarse es muy difícil que logre ser una persona competitiva comparado con otros niños. Es muy duro decirlo, pero es que es así. Si a un niño no lo alimentan bien, va a crecer con una desventaja y se puede convertir en un problema social", aseguró Egan en la presentación del evento.

Además, añadió que afortunadamente en su casa nunca faltó la comida gracias al esfuerzo y trabajo de sus papás, ya que, para ellos, no era una excusa la falta de dinero para darle la comida que él necesitaba. "En el hogar me daban mucha pero mucha sopa de pescado, mi papá salía de trabajar y no compraba el pescado sino que se iba a pescar y a rastrojear papa".

Respecto al galardón recibido en los Premios Laureus a "Deportista Revelación del año" en 2019, Bernal explicó que no ve sus triunfos como algo personal sino como una distinción colectiva. "El premio no es mío, sino que yo siento que es de toda Colombia. (...) Poco a poco con este tipo de cosas estamos haciendo que nuestro país, nuestra gente y nuestra tierra tengan un nombre más importante a nivel mundial", concluyó.