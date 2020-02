Wenger aplaude la sanción al City: "Las reglas hay que respetarlas"

La reciente decisión de la UEFA de expulsar al Manchester City por dos años de la Champions League tras incumplir las normas del fair play financiero sigue dando tela que cortar. El nuevo protagonista es el ex entrenador del Arsenal, Arsène Wenger, quien manifestó estar totalmente de acuerdo con la sanción.

"Siempre he abogado por respetar las reglas y obligar a los clubes a trabajar de acuerdo con los ingresos reales que tienen. Las reglas son lo que son y hay que respetarlas. Quien no respete y sea sorprendido tratando de eludir las reglas a través de estructuras más o menos legales, debe ser castigado", aseguró Wenger en la gala de los premios Laureus.

Además, Wenger, para sorpresa de todos los asistentes, comentó que en el pasado se vio perjudicado por el proceder del City: "Compraron a todos mis jugadores. El deporte está tratando de hacer que se respeten las reglas. Si no hay respeto por ellas, no es un deporte real". Y finalizó afirmando que aquellos equipos que participan en la Champions son los que han cumplido con todas las normativas, de lo contrario, no merecen estar allí.